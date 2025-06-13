Россияне потеряли штурмовик Су-25

Самолет Су-25 / © Associated Press

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У россиян разбился самолет-штурмовк Су-25. Где именно произошел инцидент — на фронте в Украине или в России — не сообщается.

Об этом заявил российский Z-блогер Fighterbomber.

«Потерпел аварию Су-25. Летчик спасен. Все в нормально», — говорится в коротком сообщении.

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Заметим, что Су-25 — это советский штурмовик, который был создан для поддержки сухопутных войск непосредственно на поле боя. Россия не способна производить его, поэтому это существенная потеря. Самолет предназначен для атак по наземным целям: технике, пехоте, укреплениях. На вооружении имеет пушку, ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух», неуправляемые авиабомбы и блоки с реактивными снарядами.

К слову, 7 июня украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35 на Курском направлении.

По оценкам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, Украина уже уничтожила треть или даже больше флота истребителей Су-35.