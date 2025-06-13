Пятница, 13 июня 2025 года: самые популярные запреты и приметы

Пятница, 13-е / © ТСН

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Пятница, 13 июня — это классическое сочетание даты, давно обросшее мифами, предрассудками и приметами. Особенно считается "несчастным днем" в западной культуре, но и в Украине есть интересные нюансы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Вот несколько фактов и примет, связанных с пятницей 13-го :

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Число 13 традиционно считается несчастливым во многих культурах из-за ассоциаций с негативом и «неполнотой» (после совершенного числа 12).

Пятница - в христианстве день казни Иисуса Христа, поэтому также имеет "тень" несчастья.

Сочетание этих двух – пятница 13-го – воспринимается как особо неудачный день.

Украинские приметы и настроения:

Хотя этот конкретный предрассудок более западный, в украинском фольклоре также хватает собственных негативных примет, которые иногда накладываются на пятницу 13-го.

Не начинай важные дела — считается, что они могут не удаться.

Не занимай денег и не бери взаймы - говорят, можно "отдать" свое счастье.

Не рассказывай о своих планах — зависть или злой взгляд могут повредить.

Избегай ссор и оскорблений — плохое настроение в пятницу 13-го якобы тянется долго.

Если что-то разбилось или упало – это признак, что следует быть осторожным (но и очиститься от плохого).

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро “Маг”.