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- Астрология
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Пятница, 13 июня 2025 года: самые популярные запреты и приметы
Пятница 13-го — день, окутанный мистикой, предрассудками и приметами, пробуждающий как страхи, так и любопытство к тайному.
Пятница, 13 июня — это классическое сочетание даты, давно обросшее мифами, предрассудками и приметами. Особенно считается "несчастным днем" в западной культуре, но и в Украине есть интересные нюансы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Вот несколько фактов и примет, связанных с пятницей 13-го :
Число 13 традиционно считается несчастливым во многих культурах из-за ассоциаций с негативом и «неполнотой» (после совершенного числа 12).
Пятница - в христианстве день казни Иисуса Христа, поэтому также имеет "тень" несчастья.
Сочетание этих двух – пятница 13-го – воспринимается как особо неудачный день.
Украинские приметы и настроения:
Хотя этот конкретный предрассудок более западный, в украинском фольклоре также хватает собственных негативных примет, которые иногда накладываются на пятницу 13-го.
Не начинай важные дела — считается, что они могут не удаться.
Не занимай денег и не бери взаймы - говорят, можно "отдать" свое счастье.
Не рассказывай о своих планах — зависть или злой взгляд могут повредить.
Избегай ссор и оскорблений — плохое настроение в пятницу 13-го якобы тянется долго.
Если что-то разбилось или упало – это признак, что следует быть осторожным (но и очиститься от плохого).
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро “Маг”.