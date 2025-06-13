На какие специальности рискованно поступать: в МОН предупредили о возможных проблемах с работой

Какую профессию выбрать 19 / 255

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В период вступительной кампании 2025 Министерство образования и науки Украины обратило внимание абитуриентов на рискованные специальности в контексте будущего трудоустройства. Основная причина — стремительная автоматизация процессов, которую активизирует развитие искусственного интеллекта.

Автоматизация вытесняет классические специальности

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий предупредил, что все, что касается учета, отчетности, бухгалтерских расчетов, уже сегодня активно автоматизируется. По словам чиновника, чрезмерное увлечение этой специальностью может в будущем привести к трудностям с трудоустройством. В прошлом году около трех тысяч абитуриентов избрали именно «Учет и налогообложение», 91% из них — на контрактной основе. Однако рынок труда не сможет в ближайшем будущем предложить работу всем этим специалистам.

«Мне очень жаль, ведь три тысячи поступающих, к сожалению, будут иметь проблемы с трудоустройством», — заявил Винницкий. Он также напомнил, что искусственный интеллект в бухгалтерии уже не является абстрактной идеей — это конкретные программные решения, способные заменить десятки специалистов, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. По оценкам Всемирного экономического форума, именно учетные профессии среди наиболее уязвимых к автоматизации в течение ближайших пяти лет.

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Куда поступать советуют в МОН

В то же время Михаил Винницкий рекомендует обратить внимание на специальности, связанные с человеческим капиталом, то есть те, где нельзя легко заменить человека машиной. Прежде всего, речь идет о:

Медицину

Образование (учителя)

Реабилитационная терапия

Психологию

Эти направления, по мнению чиновника, будут оставаться актуальными, а спрос на таких специалистов будет расти. Он также подчеркнул, что эти специальности сложны в обучении, имеют высокие проходные баллы, однако государство пытается стимулировать поступающих, в том числе посредством расширенного государственного заказа.

Спрос растет и на технические профессии

Еще один важный кластер — инфраструктурные и инженерные специальности. К нему относятся:

архитектура

строительство

энергетика

автотранспорт

авиация

беспилотная инженерия

Винницкий сообщил, что по этим направлениям больше бюджетных мест, а контрактники могут получить дополнительные гранты. Правительства стран ЕС и США в своих прогнозах также указывают на растущий спрос на инженеров, техников и разработчиков в контексте восстановления инфраструктуры, внедрения «зеленых» технологий и обеспечения энергетической безопасности.

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Фундаментальные науки — дефицит кадров

Несмотря на стратегическую важность, специальности природного цикла (физика, химия, биология, экология, геодезия, землеустройство) пользуются низкой популярностью среди абитуриентов, хотя реальный спрос на рынке труда остается высоким. Это касается и научных исследований и применения знаний в сфере экологии, почвоведения, климатологии, аграрной науки. МОН призывает поступающих пересмотреть стереотипы и больше внимания уделять этим дисциплинам.

Наиболее и наименее востребованы специальности на рынке труда в прошлом году

По данным Государственного центра занятости, в 2024 году наименее востребованными стали:

экономисты (низкое количество вакансий)

юристы (перенасыщение рынка)

культурологи, филологи (отсутствие коммерческого спроса)

В то же время наблюдался острый дефицит в таких направлениях, как:

техническое обслуживание транспорта

монтажные и строительные специальности

медицинские сестры, санитары, реабилитологи

ИТ-инженеры

Аналитики также прогнозируют, что к 2030 году автоматизация может уничтожить до 30% профессий, связанных с шаблонной или рутинной работой.

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Поэтому важно выбирать специальность не только по призванию, но и с учетом перспектив трудоустройства и влияния технологий. Перед тем как подавать документы в университет, абитуриентам следует тщательно изучить спрос на выбранную профессию, возможности трудоустройства и технические изменения в отрасли.