РФ почала ховати вцілілі ракетоносці там, де не проїдуть фури — Defense Express

РФ втратила авіацію / © Associated Press

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Після української спецоперації «Павутина» Росія перегнала вцілілі літаки якнайдалі від України. Один зі стратегічних ракетоносців загнали аж на Чукотку — на максимальну відстань від України.

Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.

Аналітики звернули увагу на свіжі супутникові знімки військової авіабази та за сумісництвом цивільного аеропорту «Анадир» на Чукотці. На публічно доступному знімку супутника Sentenel від ESA за 4 червня видно, що на військовій частині аеродрому з’явився доволі великий літак. Хоча роздільна якість знімку залишає бажати кращого, об’єкт все ж вдалося ідентифікувати як стратегічний ракетоносець Ту-160. Його визначили за розмахом крила у 55,7 метра та характерною формою фюзеляжу.

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Як зазначають аналітики, ще останніми місяцями росіяни не використовували цю авіабазу для паркування стратегічних ракетоносців. Навіть 2 червня, на наступний день після операції «Павутина», Ту-160 там ще не було.

В Defense Express пов’язують появу літака на цій авіабазі безпосередньо з українськими ударами по аеродромах стратегічної авіації РФ.

«Авіабаза „Анадир“ перебуває за 6,6 тисяч кілометрів від України та лише 500 від США, але доїхати туди стане можливим лише десь ближче до 30-х років XXIII сторіччя», — пишуть експерти.

Вони зазначають, що на цій авіабазі літак захищений від диверсій навіть не стільки максимальною відстанню від України, скільки відсутністю автомобільних доріг, які б поєднували місто Анадир з рештою російської території. А отже фура з українськими дронами туди просто не доїде. Це місто повністю залежить від морського та авіаційного забезпечення.

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Нагадаємо, спецоперація СБУ під кодовою назвою «Павутина» спричинила потужний резонанс як у військовому, так і у дипломатичному вимірах.

Попередньо відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У на пʼяти військових аеродромах РФ: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья», «Іваново», та «Воскресенськ» Московської області.

Це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

За даними СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації «Павутина», 7 млрд доларів США.

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