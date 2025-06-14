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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Дроны атаковали два российских региона: что удалось поразить (видео)

Под удар попали два важных для России предприятия: Азот в Ставропольском крае и НПЗ в Самарской области.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пункт управления Невиномысским Азотом после удара БПЛА

Пункт управления Невиномысским Азотом после удара БПЛА / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

В ночь на 14 июня беспилотники атаковали Ставропольский край и Самарскую область в России. В результате атаки, вероятно, были поражены два химических предприятия, работавших на «оборонку» врага.

Об этом сообщают российские паблики.

По данным российского паблика ВЧК-ОГПУ, дроны атаковали завод Азот в городе Невинномыск в Ставропольском крае. Местные жители сообщают о неприятном запахе.

Губернатор региона подтвердил атаку: «Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска». Сначала он сообщил об одном потерпевшем, но позже бодро отчитался, что пострадавших нет.

По данным открытых источников, «Невинномысский Азот» является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.

Кроме того, сообщалось об атаке на Новокуйбышевск в Самарской области. Губернатор региона Федорищев заявил о «попытке атаки БПЛА на одно из промышленных предприятий Новокуйбышевска». Он уверяет, что повреждений и пострадавших нет.

Как отмечает Exilenova+, вероятно, могло быть атаковано одно из крупнейших предприятий России и Восточной Европы в области газопереработки, нефтехимии и органического синтеза — Новокуйбышевская нефтехимическая компания.

Предприятие является единственным в РФ производителем синтетического этанола. Годовой объем переработки составляет около 1 миллиона тонн, ассортимент — более 50 видов продукции.

Предприятие производит в том числе моторные топлива высших экологических стандартов для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов.

Напомним, что 12 июня ВСУ поразили завод «Резонит» в технопарке «Зубово» в Московской области РФ.

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