Російський Татарстан атакували невідомі дрони: що відомо

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Російський Татарстан атакували невідомі БпЛА. Жителі міста Єлабуга повідомляють про вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ.

Також під час атаки дронів у Татарстані фіксувалися перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

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Що могло стати ціллю атаки на Татарстан

За даними ЗМІ, ціллю атаки могла стати економічна зона «Алабуга». Вона розташована за 10 кілометрів від Єлабуги.

Саме там, за наявними даними, росіяни виготовляють ударні безпілотники типу «Шахед», а також інші БпЛА. Удар по такому об’єкту покликаний значно зменшити спроможності РФ атакувати українські мирні міста.

У Центрі протидії дезінформації зауважили, що торік на заводі зібрали понад 6000 ударних дронів. Вже цього року російські війська мали намір збільшити виробництво до 10 тисяч.

Нагадаємо, агенти ГУР атакували промислову підстанцію в Калінінграді. Об’єкти російського ВПК та окупаційної армії знеструмлені.

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За даними джерел ТСН.ua, 14 червня о 4 ранку партизани злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили об’єкт.

У результаті пожежі електропостачання було припинено, збитки РФ оцінили в майже п’ять мільйонів доларів.