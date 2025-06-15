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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Российский Татарстан атаковали неизвестные дроны: что известно

Об ударах беспилотниками сообщили жители Татарстана, они обнародовали соответствующие кадры в Сети.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

Российский Татарстан атаковали неизвестные БПЛА. Жители города Елабуга сообщают о взрывах.

Об этом сообщают РосСМИ.

Также при атаке дронов в Татарстане фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом.

Что могло стать целью атаки на Татарстан

По данным СМИ, целью атаки могла стать экономическая зона «Алабуга». Она расположена в 10 километрах от Елабуги.

Именно там, по имеющимся данным, россияне производят ударные беспилотники типа «Шахед», а также другие БПЛА. Удар по такому объекту призван значительно снизить способности РФ атаковать украинские мирные города.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в прошлом году на заводе собрали более 6000 ударных дронов. Уже в этом году русские войска намеревались увеличить производство до 10 тысяч.

Напомним, агенты ГУР атаковали промышленную подстанцию в Калининграде. Объекты русского ВПК и оккупационной армии обесточены.

По данным источников ТСН.ua, 14 июня в 4 утра партизаны слили охлаждающую жидкость из трансформатора и подожгли объект.

В результате пожара электроснабжение было прекращено, убытки РФ оценили почти в пять миллионов долларов.

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