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Российский Татарстан атаковали неизвестные дроны: что известно
Об ударах беспилотниками сообщили жители Татарстана, они обнародовали соответствующие кадры в Сети.
Российский Татарстан атаковали неизвестные БПЛА. Жители города Елабуга сообщают о взрывах.
Об этом сообщают РосСМИ.
Также при атаке дронов в Татарстане фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом.
Что могло стать целью атаки на Татарстан
По данным СМИ, целью атаки могла стать экономическая зона «Алабуга». Она расположена в 10 километрах от Елабуги.
Именно там, по имеющимся данным, россияне производят ударные беспилотники типа «Шахед», а также другие БПЛА. Удар по такому объекту призван значительно снизить способности РФ атаковать украинские мирные города.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что в прошлом году на заводе собрали более 6000 ударных дронов. Уже в этом году русские войска намеревались увеличить производство до 10 тысяч.
Напомним, агенты ГУР атаковали промышленную подстанцию в Калининграде. Объекты русского ВПК и оккупационной армии обесточены.
По данным источников ТСН.ua, 14 июня в 4 утра партизаны слили охлаждающую жидкость из трансформатора и подожгли объект.
В результате пожара электроснабжение было прекращено, убытки РФ оценили почти в пять миллионов долларов.