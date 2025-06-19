Дроны ударили по Волгограду в России: горит в районе аэродрома (видео)

Атака дронами на Россию / © ТСН.ua

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В России в ночь на 19 июня беспилотники атаковали Волгоград. После этого утром местные жители сняли на видео пожар, который возник в районе аэродрома.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Во время ночной дроновой атаки в аэропортах Волгограда и Калуги россияне вводили план «Ковер».

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По чему именно целились и попали беспилотники в Волгограде — пока неизвестно, однако по состоянию на утро после ударов возник пожар в районе аэродрома. Местные жители сняли на видео столб дыма.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждает об отражении массированной атаки БпЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. По его словам, дежурные средства ПВО Министерства обороны России якобы перехватили и нейтрализовали дроны.

В то же время в Минобороны России заявили о якобы сбитии 81 беспилотника в 11 областях.

Дата публикации 08:11, 19.06.25 Количество просмотров 43 После БПЛА-атаки в Волгограде пожар в районе аэродрома

К слову, в ночь на 14 июня в РФ дроны атаковали Ставропольский край и Самарскую область. Там могли были поражены два химических предприятия, которые работали на вражескую «оборонку».

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А уже следующей ночью неизвестные дроны атаковали Татарстан в России. Жители города Елабуга заявляли о звуках взрывов.