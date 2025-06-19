- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 3765
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны ударили по Волгограду в России: горит в районе аэродрома (видео)
Волгоград подвергся дроновой атаке. Российские власти говорят об отражении, но кадры свидетельствуют о другом.
В России в ночь на 19 июня беспилотники атаковали Волгоград. После этого утром местные жители сняли на видео пожар, который возник в районе аэродрома.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Во время ночной дроновой атаки в аэропортах Волгограда и Калуги россияне вводили план «Ковер».
По чему именно целились и попали беспилотники в Волгограде — пока неизвестно, однако по состоянию на утро после ударов возник пожар в районе аэродрома. Местные жители сняли на видео столб дыма.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждает об отражении массированной атаки БпЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. По его словам, дежурные средства ПВО Министерства обороны России якобы перехватили и нейтрализовали дроны.
В то же время в Минобороны России заявили о якобы сбитии 81 беспилотника в 11 областях.
К слову, в ночь на 14 июня в РФ дроны атаковали Ставропольский край и Самарскую область. Там могли были поражены два химических предприятия, которые работали на вражескую «оборонку».
А уже следующей ночью неизвестные дроны атаковали Татарстан в России. Жители города Елабуга заявляли о звуках взрывов.