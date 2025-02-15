В российском Волгограде неизвестный беспилотник врезался в многоэтажку

Пока сообщается, что пострадавших нет.

Для жителей Волгограда ночь на 15 февраля 2025 года была взрывной.

Об этом сообщают местные жители в сообщении в соцсетях.

Они сообщили о большом количестве взрывов ночью.

Позже стало известно, что в Волгограде неизвестный беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом.

О пострадавших не известно, ведь официальной информации нет.

Местные жители сообщают, что территорию перекрыли силовики.

Также сообщается, что в Волгограде неизвестные дроны атакуют Волгоградский НПЗ. Атака длится больше часа. Местные насчитали более 15 взрывов.

Напомним, что ранее удар по Саратовскому НПЗ подтвердил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Этот завод – один из ключевых объектов топливной инфраструктуры России и играет немаловажную роль в обеспечении армии топливом.

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