Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 19 июня

Сегодня будет тепло / © Pixabay

Реклама

Сегодня, 19 июня, в Украине ожидается сухая погода без осадков. Ветер с запада и северо-запада в южных и восточных областях днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«В большинстве областей осадков не ожидается», — говорится в сообщении синоптиков.

Реклама

Температура днем составит +25…30°С, на западе и севере страны будет в пределах +20…25°С. А в Карпатах днем прогнозируют +16…21°С

В Киеве переменная облачность, без осадков, разве что вечером локальный дождь.

Порывистый ветер до 12-14 метров в секунду. В течение дня около 24 градусов.

Ранее сообщалось, что с 17 по 22 июня в Украине сохранится жаркая погода. В то же время 20-21 июня ожидается кратковременное понижение температуры, кроме южных областей. Местами пройдут периодические дожди, преимущественно на севере страны.

Реклама