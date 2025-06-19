- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 364
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запоріжжі прогриміли вибухи - ЗМІ
Російські безпілотники атакують регіон.
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це пише Укрінформ.
Перед тим у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу.
Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ворожих "Шахедів" для всієї області.
"Увага! Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - написав він у повідомленні у соцмережах.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками.
Нічна атака БпЛА на Запоріжжя спричинила три масштабні пожежі. Вогонь охопив сотні квадратних метрів.