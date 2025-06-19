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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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364
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1 хв

У Запоріжжі прогриміли вибухи - ЗМІ

Російські безпілотники атакують регіон.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це пише Укрінформ.

Перед тим у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу.

Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ворожих "Шахедів" для всієї області.

"Увага! Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області", - написав він у повідомленні у соцмережах.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками.

Нічна атака БпЛА на Запоріжжя спричинила три масштабні пожежі. Вогонь охопив сотні квадратних метрів.

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