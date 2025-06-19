Якби Трамп отримав посаду раніше, то "конфлікту на Україні" не було б — Путін

Дональд Трамп / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що за президентства США Дональда Трампа — якби він отримав посаду раніше — “конфлікту на Україні” могло б не бути.

Про це він сказав на зустрічі із керівниками провідних інформаційних агентств світу.

"Він говорив неодноразово, що якби був президентом, то цієї війни не було б. Я думаю, що і тут він правий", — зауважив Путін.

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Російський диктатор також згадав свою розмову з колишнім президентом США Джо Байденом, коли говорив про необхідність розв'язувати українське питання мирно, не доводячи до гарячої фази.

"В одній із моїх останніх розмов телефоном з паном Байденом я йому сказав про те, що... не потрібно доводити до якихось конфліктів. Потрібно все вирішувати мирним шляхом. Тобто "треба змусити нинішнє керівництво України задовольнити вимоги своїх громадян, які проживають на Південному Сході, а також припинити там припиняти. людину", — резюмував Володимир Путін.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив, що Росія не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе.