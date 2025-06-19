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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Если бы Трамп получил должность раньше, то "конфликта на Украине" не было бы - Путин

Путин заявил, что при президентстве Трампа войны в Украине могло бы и не быть.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что при президентстве США Дональда Трампа, если бы он получил должность раньше, "конфликта на Украине" могло бы не быть.

Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

"Он говорил неоднократно, что если бы был президентом, то этой войны не было бы. Я думаю, что и здесь он прав", - отметил Путин.

Российский диктатор также упомянул свой разговор с бывшим президентом США Джо Байденом, когда говорил о необходимости решать украинский вопрос мирно, не доводя до горячей фазы.

"В одном из моих последних разговоров по телефону с господином Байденом я ему сказал о том, что... не нужно доводить до каких-либо конфликтов. Нужно все решать мирным путем. То есть "нужно заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на Юго-Востоке, а также прекратить там прекращать человека", - Владимир.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя .

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