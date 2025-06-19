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Если бы Трамп получил должность раньше, то "конфликта на Украине" не было бы - Путин
Путин заявил, что при президентстве Трампа войны в Украине могло бы и не быть.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что при президентстве США Дональда Трампа, если бы он получил должность раньше, "конфликта на Украине" могло бы не быть.
Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
"Он говорил неоднократно, что если бы был президентом, то этой войны не было бы. Я думаю, что и здесь он прав", - отметил Путин.
Российский диктатор также упомянул свой разговор с бывшим президентом США Джо Байденом, когда говорил о необходимости решать украинский вопрос мирно, не доводя до горячей фазы.
"В одном из моих последних разговоров по телефону с господином Байденом я ему сказал о том, что... не нужно доводить до каких-либо конфликтов. Нужно все решать мирным путем. То есть "нужно заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на Юго-Востоке, а также прекратить там прекращать человека", - Владимир.
Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя .