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Щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя
Росіяни атакували Запоріжжя
Щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя у ніч проти 17 червня 2025 року.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Раніше стався удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях.