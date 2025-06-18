ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя

Росіяни атакували Запоріжжя

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя у ніч проти 17 червня 2025 року.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях. 

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Раніше стався удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie