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По меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье
Россияне атаковали Запорожье
По меньшей мере , девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье в ночь на 17 июня 2025 года.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.
Пока информация о пострадавших не поступала.
Ранее произошел удар по Запорожью: выбиты окна в более чем 50 домах .