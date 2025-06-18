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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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По меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье

Россияне атаковали Запорожье

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По меньшей мере , девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье в ночь на 17 июня 2025 года.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.

Пока информация о пострадавших не поступала.

Ранее произошел удар по Запорожью: выбиты окна в более чем 50 домах .

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