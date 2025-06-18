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У Запоріжжі чути звуки вибухів: працює ППО
У Запорізькій області оголошена загроза ударних безпілотників.
Оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце.
Також за інформацією моніторів та посадовця, у Запоріжжі та області було чути низку вибухів.
“Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, — йдеться у повідомленні.
Раніше стався удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях.