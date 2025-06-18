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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
413
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1 хв

У Запоріжжі чути звуки вибухів: працює ППО

У Запорізькій області оголошена загроза ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце.

Також за інформацією моніторів та посадовця, у Запоріжжі та області було чути низку вибухів.

“Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, — йдеться у повідомленні.

Раніше стався удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях.

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