У Запоріжжі чути звуки вибухів: працює ППО

Дрон / © ТСН.ua

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Оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце.

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Також за інформацією моніторів та посадовця, у Запоріжжі та області було чути низку вибухів.

“Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, — йдеться у повідомленні.

Раніше стався удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях.