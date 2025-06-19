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- Украина
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В Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Российские беспилотники атакуют регион.
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом пишет Укринформ.
Перед тем в Запорожье объявили воздушную тревогу .
Впоследствии глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе враждебных "Шахедов" для всей области.
"Внимание! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - написал он в сообщении в соцсетях.
Напомним, что ранее Россия атаковала Запорожье беспилотниками .
Ночная атака БпЛА на Запорожье вызвала три масштабных пожара. Огонь охватил сотни квадратных метров.