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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Запорожье прогремели взрывы - СМИ

Российские беспилотники атакуют регион.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом пишет Укринформ.

Перед тем в Запорожье объявили воздушную тревогу .

Впоследствии глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе враждебных "Шахедов" для всей области.

"Внимание! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - написал он в сообщении в соцсетях.

Напомним, что ранее Россия атаковала Запорожье беспилотниками .

Ночная атака БпЛА на Запорожье вызвала три масштабных пожара. Огонь охватил сотни квадратных метров.

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