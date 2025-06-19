Переговоры об окончании войны: что известно о встрече Зеленского, Трампа и Путина

Среди мирового политикума обсуждается перспектива трехсторонней встречи президентов / © ТСН.ua

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Среди мирового политикума все чаще обсуждается перспектива трехсторонней встречи президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.

После последних заявлений российского лидера стало ясно, что Кремль рассматривает такой формат, как возможность продвинуть собственные условия «урегулирования конфликта». Однако украинская сторона настаивает на принципиально других подходах к мирному процессу.

В этой ситуации роль США как потенциального арбитра выглядит ключевой, ведь давление со стороны Америки может помочь завершить войну.

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ТСН.ua собрал все, что известно о потенциальной встрече трех президентов, а также переговоров «Украина-Россия».

Новый раунд переговоров «Украина-Россия»

Украина предложила России провести третий раунд переговоров в Стамбуле в период с 20 по 30 июня 2025 года. Основной темой этой встречи должна стать подготовка к возможной встрече лидеров Украины и России с участием международных посредников, в частности, президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня отметил, что переговоры могут начаться по завершении текущего обмена пленными.

«Обмены продолжаются — это сложный процесс. Наш министр обороны общается с российским Мединским представителем. Договорились, что по завершении обменов стороны обсудят следующие шаги», — заявил Зеленский.

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Относительно терминов: «Ожидаем завершение 20-21 числа. Не хочу называть точную дату — это жизнь людей, процесс деликатный. Но обмены продолжаются», — сказал Зеленский.

Также он подтвердил, что подготовка к потенциальным переговорам с РФ продолжается.

В то же время, украинская сторона настаивает, что дальнейшие переговоры между делегациями имеют смысл только в случае подготовки к встрече на самом высоком уровне.

Россия, по словам главы комитета Госдумы Леонида Слуцкого, рассматривает возможность проведения третьего раунда в конце июня, основной темой видит движение к длительному прекращению огня.

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В свою очередь, после телефонного разговора с Трампом, кремлевский диктатор Путин уточнил, что следующий раунд переговоров Украина-Россия возможен после 22 июня.

В частности, во время встречи с представителями информационных агентств 18 июня глава Кремля пообещал передать Украине еще три тысячи тел погибших военных.

Переговоры Зеленского и Трампа

Зеленский после 15-минутного разговора с Трампом в Ватикане должен был встретиться с ним еще раз на полях саммита «Большой семерки», который проходил 15-17 июня в Канаде. В то же время белый дом подтвердил подготовку двусторонних встреч Трампа с участниками саммита G7, но без деталей.

На встрече президент Украины обсудил с Трампом вопрос покупки оборонного пакета в США.

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Однако переговоры не состоялись из-за досрочного отъезда Трампа, который состоялся за несколько часов до прибытия Зеленского.

Следует заметить, что это не первый случай, когда встреча Зеленского и Трампа не состоялась. Ведь после разговора в Ватикане лидеры должны были встретиться еще раз. Однако тогда Трамп также досрочно покинул страну.

По информации Радио Свобода, 24 июня во время саммита НАТО в Гааге состоится рабочий ужин лидеров с участием Зеленского и, вероятно, Трампа. Украинский президент должен выступить на форуме оборонных индустрий в рамках саммита, хотя точный формат его участия еще уточняется.

Публицист Виталий Портников считает, что потенциальная встреча Трампа с Зеленским в Гааге компенсирует срыв американо-украинского саммита, который должен был состояться на полях саммита Группы Семи.

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По мнению Портникова, такая встреча зависит от того, «насколько комфортно будет себя чувствовать непредсказуемый американский лидер во время встречи глав стран Североатлантического Союза».

Для Украины эта встреча критически важна — нужно договориться о поставках оружия и новых санкциях против России. Однако даже если санкции примут, они вряд ли сильно повлияют на Кремль, особенно учитывая поддержку Китая и Индии.

Поэтому Зеленскому нужен прямой диалог с Трампом без гарантий, но с надеждой на поддержку.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина

В начале июня 2025 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о возможной встрече президентов Украины Владимира Зеленского, а также РФ Владимира Путина.

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В частности, он Эрдоган также высказался, что хотел бы пригласить и президента США Дональда Трампа.

Потенциальная встреча должна пройти на территории Турции.

«Мое желание — собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре. Я бы даже хотел привести туда Трампа», — заявил Эрдоган.

Президент Зеленский подтвердил, что готов ко встрече четырех лидеров в любом формате.

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Он отметил, что Украина вынуждена «с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться», потому что стремится закончить войну.

Зеленский предложил Путину прекратить огонь до начала потенциальной встречи.

Ведь таким образом удастся понять, готов ли Кремль к компромиссам и завершению войны. Зеленский подчеркнул, что если во время переговоров не будет прогресса, перемирие прекратится в тот же день. Если РФ согласится на деэскалацию, режим тишины продолжится.

Глава государства также предложил россиянам выбрать место для проведения переговоров: Стамбул, Ватикан или Швейцария.

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В свою очередь в Белом доме заявили, что Трамп открыт к такой встрече. В то же время, там подчеркнули, что глава США хотел бы видеть прямые переговоры между Украиной и Россией.

«Президент сказал, что открыт к этому, но хочет, чтобы оба лидера и стороны сели за стол вместе. И мы видели, как они сделали это сегодня по настоянию президента Трампа», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Путин сказал, с кем готов подписать мир

В России начали комментировать потенциальную трехстороннюю встречу в привычном для себя духе.

Следовательно, 3 июня спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. По словам Пескова, подобные переговоры должны стать результатом технических договоренностей.

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Позже Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским и Трампом должна являться результатом длительной работы и уже подготовленных точек.

Сам кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, чтобы «поставить точку в конфликте». Однако такая встреча возможна на завершающем этапе переговоров.

Путин заявил, что если украинский президент «нелегитимен», то и вся власть в Украине такой становится. Он подчеркнул, что хотя России «безразлично», кто ведет переговоры, но окончательные документы должны подписать «легитимные» власти.

Кроме того, Путин заявил, что переговоры с Украиной следует продолжать, особенно по гуманитарным вопросам. Он сказал, что Россия хочет как можно быстрее закончить войну, «конфликт в Украине как можно быстрее, лучше мирным путем».

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Москва демонстративно закрыла «окно возможностей»

Мероприятие должно усилить военную помощь Украине, особенно в сфере ПВО и ракет, чтобы разрушить иллюзии Путина о возможности победы России, говорит советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, во время своей пресс-конференции 18 июня, рассчитанной на американскую аудиторию, российский диктатор вновь выдвинул условия, фактически означающие капитуляцию Украины. Он заявил, что встреча с Трампом и Зеленским возможна только при согласии Запада на такие условия.

Подоляк подчеркнул, что Кремль демонстративно закрыл окно для переговоров, которое Белый дом считал открытым.

«Путин иррационально верит, что даже после трех с лишним лет кровавой и масштабной войны сможет добиться полной победы. Уверенности ему в последнее время добавляет активизация массовых ракетно-дроновых ударов по Украине, исключительно по гражданским», — сказал советник ОПУ.

Подоляк отметил, что без существенного усиления ПВО и ракетных возможностей Украины со стороны Запада принудить Россию к переговорам будет очень сложно.

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Напомним, ранее ТСН.ua писал, что третья встреча страны и России становится более призрачной. Ведь вместо переговоров в Стамбуле Кремль планирует встречу с США.

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