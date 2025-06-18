Участники саммита G7 / © Getty Images

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Украинские дипломаты выразили глубокое разочарование из-за того, что президент США Дональд Трамп проигнорировал Киев на саммите G7. Дополнительным ударом стало вето США на совместное заявление саммита по Украине, которое они считали слишком «антироссийским».

Об этом говорится в статье The Guardian.

Украинские дипломаты остались разочарованными и местами озлобленными из-за того, что Трамп проигнорировал Киев на саммите G7, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский преодолел более 8000 км, чтобы встретиться с ним.

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Еще одним ударом стало вето от США, которое они наложили на совместное заявление саммита «Большой семерки» по Украине. Штаты считали это заявление слишком «антироссийским» и таким, что может навредить переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако часть формулировок относительно войны была включена в заявление главы саммита — премьер-министра Канады Марка Карни.

Визит Зеленского на саммит НАТО — под вопросом

По словам отдельных представителей украинской делегации, теперь поездка Зеленского на следующий саммит НАТО в Гааге оказалась под вопросом — непонятно, будет ли участвовать в нем Трамп.

«Это постоянный риск — Украина становится жертвой обстоятельств и короткого внимания Трампа. Путин это знает, возможно поэтому прошлой ночью (17 июня) и состоялся такой мощный удар по Украине. Было много обещаний перед этим саммитом — включая новые поставки вооружений из США», — прокомментировал ситуацию один из украинских чиновников.

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Украина рассматривала возможность закупки американских систем ПВО, чтобы обойти упреки Трампа о «чрезмерных расходах» США на помощь Киеву.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что американский лидер подтвердил намерение присутствовать на саммите НАТО.

Главная цель Украины на саммите G7 осталась недостижимой

Когда делегация США покинула саммит G7, Зеленский присоединился к другим лидерам на сессии, посвященной Украине. Однако главная цель — убедить Трампа повлиять на Путина для достижения прекращения огня — стала недостижимой. Также была отменена личная встреча президентов Украины и США.

Позиция Киева осложняется тем, что откровенное недовольство поведением Трампа выразить невозможно — Украина нуждается в его поддержке. На фоне этого Зеленский по дороге в Канаду узнавал о массированном обстреле украинской территории.

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Во время встречи с Карни Зеленский не комментировал решение Трампа, однако заявил:

«Нам нужна помощь союзников, чтобы наши военные оставались сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам. Мы готовы к безусловному прекращению огня».

Президент Украины считал саммит G7 ключевым шансом убедить Запад укрепить оборонные гарантии и обсудить масштабную закупку американского оружия — на сумму от 30 до 50 млрд долл.

Несмотря на позитивные сигналы о готовности США поставлять вооружение, Трамп, который на этой неделе снова разговаривал с Путиным, настаивает, что военная помощь лишь затягивает войну, которую он стремится завершить.

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Зеленский также добивался американской поддержки в вопросе снижения предельной цены на российскую нефть — с 60 до 45 долл. за баррель. Этот шаг должен был бы сократить поступления в российский бюджет, но для его реализации требуется согласие Вашингтона.

Трамп отказался вводить новые санкции против РФ

На саммите Трамп заявил о нежелании вводить новые санкции против России, мол, европейцы должны действовать первыми, потому что «санкции стоят нам много — миллиарды и миллиарды долларов».

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил за усиление санкций и объявил ограничения против 20 российских танкеров, а также санкции против компаний, которые ими управляют. Стармер сказал, что «категорически» поддерживает усиление ограничений на экспорт российской сырой нефти, чтобы сократить энергетические доходы Москвы.

Напомним, Трамп досрочно покинул саммит G7 16 июня, где в частности должен был встретиться с Зеленским. В Белом доме объяснили это необходимостью срочно вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Лидеры G7 не приняли совместного заявления по войне в Украине, поскольку США не согласились с окончательной формулировкой.

По итогам своего визита на саммит G7 Зеленский сообщил, что Украина получила конкретные решения об увеличении военной поддержки, новые транши помощи за счет замороженных российских активов и дополнительные санкции против того, что питает войну РФ.