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"Полесье" получило соперника во втором раунде отбора Лиги конференций
Поединки этой стадии состоятся 24 и 31 июля.
В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
В том числе своего соперника на этой стадии третьего по престижности евротурнира узнало житомирское "Полесье", которое в сезоне-2024/25 заняло четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Первым соперником житомирского клуба в новом еврокубковом сезоне станет победитель пары "Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра).
Поединки 2-го квалифай-раунда Лиги конференций состоятся 24 и 31 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й отборочный этап Лиги конференций, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.
Отметим, что в конце мая "Полесье" объявило о назначении нового главного тренера. Житомирцев возглавил Руслан Ротань, который в прошлом сезоне выиграл историческое "серебро" УПЛ с "Александрией".
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.