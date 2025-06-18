"Шахтер" узнал потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

В том числе своего потенциального соперника на этой стадии узнал донецкий "Шахтер", который в сезоне-2024/25 занял третье место в УПЛ, но попал в Лигу Европы как победитель Кубка Украины.

Если в первом раунде отбора "горняки" пройдут финский клуб "Ильвес Тампере", то дальше посоревнуются с турецким "Бешикташем".

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Поединки 2-го квалифай-раунда Лиги Европы состоятся 24 и 31 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й отборочный этап Лиги Европы, а проигравшие перейдут в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

Матчи "Шахтера" с финским "Ильвесом" состоятся 10 и 17 июля.

В общей сложности "оранжево-черным" нужно пройти четырех соперников, чтобы добраться до основного этапа Лиги Европы.

Отметим, что в конце мая "Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера. Вместо хорвата Марино Пушича донецкий клуб возглавил турецкий специалист Арда Туран.

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Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.