Джастин и Хейли Бибер / © Associated Press

Реклама

Канадский певец Джастин Бибер развелся с американской моделью Хейли, с которой шесть лет прожил в браке.

По крайней мере, именно так утверждают журналисты издания Daily Mail. О разрыве пары якобы свидетельствует их странное поведение. В частности, Джастин Бибер в последнее время постоянно публикует в Instagram посты, которые откровенно пугают его поклонников.

Среди кучи всех фотографий и размышлений певца поклонники обратили внимание, что он довольно странно праздновал свой первый День отца. В частности, он похвастался ценным подарком, который, очевидно, сделал сам себе, и под фото написал: “С Днем отца меня, маленькая шл*ха”. Пользователи предположили, что это было адресовано именно Хейли. В тот день Бибер также опубликовал фотографию с женой и его сыном, к которой добавил смайлик, показывающий жест в виде среднего пальца. Тем временем Хейли никак не поздравляла мужа с Днем отца. Хотя ранее она посвящала посты возлюбленному.

Реклама

Пост Джастина Бибера / © instagram.com/justinbieber

Также в прошлом месяце фанатов встревожило поведение супругов во время Дня матери. Тогда Хейли публиковала фотографии, на которых была изображена беременной, а также с сыном. При этом модель не показала ни одного снимка с мужем. Бибер не поздравил жену с праздником, а лишь оставил странный пост с подписью: “Люблю вас, мамочки, но День матери — отстой”.

Наконец, это все заставляет поклонников считать, что пара развелась. Тем временем журналисты Daily Mail отмечают, что супруги не живут вместе. Более того, модель и певец уже и якобы развелись. Они предполагают, что это произошло еще до того, как Хейли продала свой косметический бренд. Мол, она это сделала, чтобы не делить средства с мужем. Также предполагают, что причиной развода стало эмоциональное состояние Бибера.

Джастин и Хейли Бибер с их сыном / © instagram.com/justinbieber

К слову, артист сейчас переживает не лучшие времена. В частности, он давно не выпускал новых песен, а его последний концертный тур пришлось отменить. Поговаривают, что состояние артиста ухудшилось и после того, как всплыли ужасные подробности о рэпере и продюсере P. Diddy, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации и торговле людьми. В начале карьеры Бибер с ним контактировал. В Сети предполагают, что певец мог быть “жертвой” P. Diddy. Также подозревают, что на фоне этого всего музыкант начал употреблять наркотические вещества.

Напомним, недавно появились слухи, что американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум разводятся. Западные СМИ уже и назвали причину вероятного разрыва супругов.

Реклама