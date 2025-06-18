День траура в Киеве: сын Софии Ротару с болью высказался о трагедии

Руслан Евдокименко, последствия атаки РФ на Киев 17 июня

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Сын певицы Софии Ротару - Руслан Евдокименко - после массированной атаки России на Киев сделал заявление.

В День траура в Киеве, 18 июня, сын артистки почтил память жертв в результате трагедии в столице, которая случилась 17 июня. На своей странице в Instagram Руслан опубликовал кадр зажженной свечи и в подписи выразил свои соболезнования и боль.

"17.06.2025. День боли и потерь. Светлая память погибшим", - написал Евдокименко.

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Руслан Евдокименко об обстреле Киева 17 июня

В то же время невестка Ротару - Светлана Евдокименко - также обнародовала кадры с последствиями атаки РФ на Киев и показала своей аудитории, как выглядит полностью разрушенный жилой дом в столице после удара оккупантов.

Светлана Евдокименко об обстреле Киева 17 июня

Отметим, по состоянию на утро 18 июня известно, что из-под завалов дома в Соломенском районе деблокировали тело 21 жертвы. К месту неравнодушные сносят цветы и чтят память. В целом установлено, что от комбинированной атаки на Киев погибло 24 человека, а пострадало - 134.

Напомним, сама певица София Ротару также сделала заявление сразу после атаки РФ на Киев и выразила свои эмоции.