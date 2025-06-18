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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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День жалоби у Києві: син Софії Ротару з болем висловився про трагедію

Родина співачки вшанувала пам'ять тих, кого вбила росія.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Руслан Євдокименко, наслідки атаки РФ на Київ 17 червня

Руслан Євдокименко, наслідки атаки РФ на Київ 17 червня

Син співачки Софії Ротару – Руслан Євдокименко – після масованої атаки Росії на Київ зробив заяву.

У День жалоби у Києві, 18 червня, син артистки вшанував пам'ять жертв внаслідок трагедії у столиці, яка трапилася 17 червня. На своїй сторінці в Instagram Руслан оприлюднив кадр запаленої свічки та у підписі висловив свої співчуття та біль.

"17.06.2025. День болю та втрат. Світла пам'ять загиблим", — написав Євдокименко.

Руслан Євдокименко про обстріл Києва 17 червня

Руслан Євдокименко про обстріл Києва 17 червня

Водночас невістка Ротару – Світлана Євдокименко – також оприлюднила кадри з наслідками атаки РФ на Київ і показала своїй аудиторії, який вигляд має повністю зруйнований житловий будинок у столиці після удару окупантів.

Світлана Євдокименко про обстріл Києва 17 червня

Світлана Євдокименко про обстріл Києва 17 червня

Зазначимо, станом на ранок 18 червня відомо, що з-під завалів будинку у Солом'янському районі деблокували тіло 21 жертви. До місця небайдужі зносять квіти та вшановують пам'ять. Загалом встановлено, що від комбінованої атаки на Київ загинуло 24 людини, а постраждало – 134.

Нагадаємо, сама співачка Софія Ротару також зробила заяву одразу після атаки РФ на Київ і висловила свої емоції.

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