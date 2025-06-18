ЕС усилят санкции против РФ — Макрон

Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Главы государств-членов Группы семи достигли консенсуса относительно необходимости ужесточения санкций против России.

Об этом на полях саммит G7 в Канаде заявил президент Франции Эммануэль Макрон, - об этом пишет Укринформ.

"Возникает общая позиция - нам следует ужесточить санкции", - заметил Макрон.

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По его словам, государства ЕС готовят значительно более мощные санкции против России, чем действующие в США.

Макрон добавил, что Канада, Япония и Британия тесно координируют свои позиции с ЕС по этому поводу.

"По нашему мнению, это изменило ситуацию, поскольку позволит нам вернуть Россию за стол переговоров, как требует президент Трамп", - отметил президент Макрон.

Напомним, что совместного заявления G7 по Украине не будет после того, как США требовали изменения формулировок . Об этом сообщает CBC News.

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США не хотели, чтобы некоторые острые замечания по РФ были включены в совместное заявление.