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ЕС усилят санкции против РФ — Макрон
Макрон заявил, что страны G7 согласились об усилении санкций против России для ее возвращения к переговорам.
Главы государств-членов Группы семи достигли консенсуса относительно необходимости ужесточения санкций против России.
Об этом на полях саммит G7 в Канаде заявил президент Франции Эммануэль Макрон, - об этом пишет Укринформ.
"Возникает общая позиция - нам следует ужесточить санкции", - заметил Макрон.
По его словам, государства ЕС готовят значительно более мощные санкции против России, чем действующие в США.
Макрон добавил, что Канада, Япония и Британия тесно координируют свои позиции с ЕС по этому поводу.
"По нашему мнению, это изменило ситуацию, поскольку позволит нам вернуть Россию за стол переговоров, как требует президент Трамп", - отметил президент Макрон.
Напомним, что совместного заявления G7 по Украине не будет после того, как США требовали изменения формулировок . Об этом сообщает CBC News.
США не хотели, чтобы некоторые острые замечания по РФ были включены в совместное заявление.