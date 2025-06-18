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ТСН у соціальних мережах

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Політика
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ЄС посилять санкції проти РФ — Макрон

Макрон заявив, що країни G7 погодилися щодо посилення санкцій проти Росії задля її повернення до перемовин.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Еммануель Макрон

Еммануель Макрон / © Associated Press

Глави держав-членів Групи семи досягли консенсусу стосовно необхідності посилення санкцій проти Росії.

Про це на полях саміт G7 у Канаді заявив президент Франції Еммануель Макрон, — про це пише Укрінформ.

“Виникає спільна позиція - нам слід посилити санкції”, — зауважив Макрон.

За його словами, держави ЄС готують значно потужніші санкції проти Росії, ніж ті, що нині діють у США.

Макрон додав, що Канада, Японія та Британія “тісно координують” свої позиції із ЄС з цього приводу.

“На нашу думку, це змінило ситуацію, оскільки дозволить нам повернути Росію за стіл перемовин, як вимагає президент Трамп”, - зазначив президент Макрон.

Нагадаємо, що спільної заяви G7 щодо України не буде після того, як США вимагали зміни формулювань. Про це інформує CBC News.

США не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо РФ були включені до спільної заяви.

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