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Совместного заявления G7 по Украине не будет после того, как США требовали изменения формулировок — CBC News
США не хотели, чтобы некоторые острые замечания по РФ были включены в совместное заявление.
Совместного заявления лидеров G7 по поводу войны в Украине не будет, поскольку Соединенные Штаты не согласились с окончательной формулировкой, сообщает высокопоставленный источник в правительстве Канады.
Об этом пишет CBC News.
Хотя первоначально планировалось, что совместное заявление было, источник сообщил, что шесть лидеров были готовы уйти далеко в своих формулировках, но американцы хотели их смягчить.
Чиновник, говоривший при анонимности, сказал, что американцы не хотели, чтобы некоторые острые замечания относительно России были включены в совместное заявление, поскольку они боялись, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении их войны.
Некоторые формулировки относительно вторжения России будут включены в "заявление главы" премьер-министра Марка Карни.
Этот шаг состоялся после того, как лидеры провели утро, слушая президента Украины Владимира Зеленского, который отметил необходимость безусловного прекращения огня.
G7, в состав которой входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, а также Европейский Союз, достигла консенсуса по некоторым пунктам, отражающим список приоритетов, который Карни уже изложил до того, как вертолеты лидеров приземлились в Канадских Скалистых горах в воскресенье.
Сюда входят Хартия о лесных пожарах Кананаскиса и заявлениях о транснациональных репрессиях, борьбе с контрабандой мигрантов, искусственном интеллекте и совместном видении будущего квантовых технологий.
Напомним, 16 июня Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Объясняя такой поступок президента США, в Белом доме сослались на необходимость срочно вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Заметим, что на полях саммита была запланирована встреча Трампа с Зеленским.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп покинул саммит "Группы семи", чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Однако президент США опроверг такую информацию.