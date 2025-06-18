Стало известно, когда может состояться встреча Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский. / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в рабочем ужине лидеров 24 июня во время саммита НАТО в Гааге, где, по предварительным данным, также присутствует президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщили дипломатические источники Радио Свобода.

Формат участия Зеленского в саммите пока окончательно не подтвержден. Ожидается, что он выступит на форуме оборонных индустрий, который пройдет в рамках мероприятия.

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Напомним, последняя встреча президентов Украины и США состоялась в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. После нее Дональд Трамп сделал несколько заявлений о давлении на главу Кремля Владимира Путина.

Новая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая должна была состояться на полях саммита Большой семерки 15-17 июня в Канаде.

Однако 16 июня Трамп досрочно покинул саммит G7. Объясняя такой поступок президента США, в Белом доме сослались на необходимость срочно вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.