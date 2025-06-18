Убийство Фарион: видео с выстрелами и бегством убийцы показали в суде

Подозреваемый в убийстве Фарион / © скриншот с видео

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В среду, 18 июня, во Львове на суде по делу об убийстве известного украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион просмотрели видео с камер наблюдения возле ее дома и недалеко от места преступления.

Видео из зала судебных заседаний опубликовала в соцсети, в частности, дочь погибшей София Особа (Семчишин).

Участникам судебного процесса продемонстрировали кадры, на которых слышны звуки выстрелов, которыми была убита Фарион, и бегство подозреваемого.

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Камера наблюдения на улице Масарика, где в одной из многоэтажек проживала Ирина Фарион, зафиксировала, как подозреваемый в убийстве житель Днепра Вячеслав Зинченко проходит по этой улице. Далее камера зафиксировала реакцию свидетеля, который услышал выстрелы, раздающиеся неподалеку.

Еще одно видео с камер наблюдения зафиксировало побег подозреваемого в убийстве по улице Варшавской неподалеку от места преступления.

Дата публикации 16:33, 18.06.25 Количество просмотров 123 В суде показали видео с выстрелами в Ирину Фарион

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика выстрелами из пистолета в голову была убита украинская языковед и общественный деятель Ирина Фарион.

Подозреваемого в убийстве, 18-летнего Вячеслава Зинченко, задержали в Днепре, где он проживал.

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По информации следствия, Зинченко был участником группы в соцсети, которая пропагандирует культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

В декабре прошлого года задержанному по подозрению в убийстве Фарион изменили квалификацию преступления. За убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости теперь ему грозит пожизненное заключение.