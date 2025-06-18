Возможен ли Минск-3: объяснение эксминистра Пристайко

Флаг Беларуси / © wikipedia.org

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Визит специального представителя президента США Кита Келлога в Беларусь не свидетельствует о возможности возвращения в переговорный формат «Минск» или о новой роли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в войне России против Украины.

Такое мнение в эфире Radio NV озвучил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Наши власти четко заявляли: при президенте Зеленском формате „Минск“ не будет. Лукашенко по-прежнему не играл никакой реальной роли — он только приветствовал участников и предоставлял гостиницу, ” — отметил дипломат.

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Эксминистр также считает, что у России нет никакого интереса к возобновлению «Минск-3», поскольку стремится к возвращению к стамбульским договоренностям.

«Я не вижу логики в возвращении в Минск — ни для Украины, ни для России,» — подчеркнул Пристайко.

Таким образом, возможность нового переговорного формата при посредничестве Беларуси пока выглядит маловероятной — как из-за позиции Киева, так и из-за отсутствия интереса Москвы.

Напомним, что специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог планирует совершить визит в Беларусь. Встреча с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко может состояться в ближайшее время.

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Официальная повестка дня предстоящей встречи пока не обнародована. По информации из частных источников, Келлог рассматривает поездку как потенциальный шаг к запуску мирного диалога, направленного на прекращение войны России против Украины.

В Государственном департаменте США и посольстве Беларуси в Вашингтоне пока воздерживаются от комментариев. Также никакой официальной позиции не предоставили Келлог и Белый дом.