Чи можливий Мінськ-3: пояснення ексміністра Пристайка

Прапор Білорусі / © wikipedia.org

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Візит спеціального представника президента США Кіта Келлога до Білорусі не свідчить про можливість повернення до переговорного формату «Мінськ» або про нову роль самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у війні Росії проти України.

Таку думку в ефірі Radio NV озвучив колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Наша влада чітко заявляла: при президенті Зеленському формату „Мінськ“ не буде. Лукашенко і раніше не відігравав жодної реальної ролі — він лише вітав учасників і надавав готель, ” — зазначив дипломат.

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Ексміністр також вважає, що Росія не має жодного інтересу до відновлення «Мінськ-3», оскільки прагне повернення до стамбульських домовленостей.

«Я не бачу логіки в поверненні до Мінська — ні для України, ні для Росії, ” — наголосив Пристайко.

Таким чином, можливість нового переговорного формату за посередництва Білорусі наразі виглядає малоймовірною — як через позицію Києва, так і через відсутність інтересу Москви.

Нагадаємо, що спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог планує здійснити візит до Білорусі. Зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком може відбутися вже найближчим часом.

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Офіційний порядок денний майбутньої зустрічі наразі не оприлюднено. За інформацією з приватних джерел, Келлог розглядає поїздку як потенційний крок до запуску мирного діалогу, спрямованого на припинення війни Росії проти України.

У Державному департаменті США та посольстві Білорусі у Вашингтоні поки утримуються від коментарів. Також жодної офіційної позиції не надали сам Келлог і Білий дім.