Чи можуть США допомогти Ізраїлю атакувати Іран: Стармер відповів

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив переконання, що президент США Дональд Трамп не має наміру безпосередньо втягувати Америку у війну Ізраїлю проти Ірану. За словами Стармера, його розмова з президентом США на саміті G7 переконала його у щирому прагненні Трампа до миру.

Про це повідомляє The Guardian.

Заяви на саміті G7

Під час брифінгу на саміті G7 у Кананаскісі в Канаді, Кір Стармер розповів про свою розмову з Дональдом Трампом під час вечері лідерів G7. За його словами, саме тоді було підготовлено спільну заяву щодо необхідності деескалації напруженості в регіоні.

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«Я сидів поруч із Трампом на вечері лідерів G7 у понеділок увечері, на якій було підготовлено заяву, тому я не сумніваюся, наскільки був досягнутий рівень згоди щодо слів, які були виголошені відразу після цього», — зазначив Стармер.

На запитання журналістів про можливу допомогу США в атаці на Іран, Стармер категорично відповів, що Трамп ніколи цього не казав.

«Я не думаю, що будь-що сказане президентом [Трампом — ред.] тут чи деінде свідчить про це. Формулювання заяви G7 дуже чітке щодо деескалації в усьому регіоні, і, очевидно, включаючи ситуацію в Газі для припинення вогню. Тому я думаю, що ця заява насправді говорить сама за себе з погляду загальної позиції всіх, хто був тут, на саміті G7, і це була узгоджена заява», — сказав британський прем’єр.

Цілі конфлікту та припинення вогню

Коментуючи висловлювання Трампа про небажання простого припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, Стармер пояснив його позицію.

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«Я думаю, він сказав, що хотів вийти за рамки припинення вогню, фактично, і покласти край конфлікту. І я думаю, він має рацію в цьому. Я маю на увазі, що припинення вогню — це завжди засіб для досягнення мети», — підкреслив Стармер.

На його думку, кінцева мета — це деескалація та повернення до переговорів щодо іранської ядерної програми та, безумовно, ширшого питання конфлікту на Близькому Сході, що включає також Сектор Газа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Іран назвав умову, за якої готовий припинити удари. За словами очільника МЗС Ірану, атаки припиняться, якщо Ізраїль зупинить свою військову кампанію проти Ісламської Республіки.

Також ми писали, що Ізраїль під ударом балістичних ракет Ірану: що відомо. Тоді Іран випустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, багато з яких були націлені на цивільні райони, що спричинило серйозні наслідки.

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