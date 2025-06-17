Трамп розлютився на відомого американского пропагандиста через заяви про Іран

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп публічно висловив обурення на адресу колишнього телеведучого Fox News Такера Карлсона через його позицію щодо Ірану та ядерної зброї.

Про це Трамп заявив у соціальній мережі Truth Social.

«Хтось, будь ласка, поясніть диваку Такеру Карлсону, що Іран не може мати ядерної зброї», — написав він.

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Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії на саміті «Великої сімки» Трамп прокоментував коментарі Карлсона.

«Я не знаю, що говорить Такер Карлсон. Нехай він візьме телевізійну мережу і скаже це так, щоб люди слухали», — заявив президент журналістам.

Раніше Карлсон звинуватив Дональда Трампа у співучасті в «акті війни» та заявив, що подальший розвиток подій у регіоні може стати визначальним для його президентства.

У дописі на платформі X Карлсон розкритикував тих, кого назвав «підбурювачами до війни», звинувативши їх в закликах підтримати пряме втручання американських військових у конфлікт з Іраном. Серед них він згадав колишніх колег по Fox News — Шона Ханніті та Марка Левіна.

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Нагадаємо, джерела в американській та європейській дипломатії повідомляли, що Трамп готується запропонувати Ірану нову ініціативу щодо врегулювання конфлікту, яку офіційні особи США та Європи називають «пропозицією останнього шансу».