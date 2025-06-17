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Трамп розлютився на відомого американского пропагандиста через заяви про Іран
Дональд Трамп різко відповів на слова Карлсона про Іран та назвав його «диваком».
Президент США Дональд Трамп публічно висловив обурення на адресу колишнього телеведучого Fox News Такера Карлсона через його позицію щодо Ірану та ядерної зброї.
Про це Трамп заявив у соціальній мережі Truth Social.
«Хтось, будь ласка, поясніть диваку Такеру Карлсону, що Іран не може мати ядерної зброї», — написав він.
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії на саміті «Великої сімки» Трамп прокоментував коментарі Карлсона.
«Я не знаю, що говорить Такер Карлсон. Нехай він візьме телевізійну мережу і скаже це так, щоб люди слухали», — заявив президент журналістам.
Раніше Карлсон звинуватив Дональда Трампа у співучасті в «акті війни» та заявив, що подальший розвиток подій у регіоні може стати визначальним для його президентства.
У дописі на платформі X Карлсон розкритикував тих, кого назвав «підбурювачами до війни», звинувативши їх в закликах підтримати пряме втручання американських військових у конфлікт з Іраном. Серед них він згадав колишніх колег по Fox News — Шона Ханніті та Марка Левіна.
Нагадаємо, джерела в американській та європейській дипломатії повідомляли, що Трамп готується запропонувати Ірану нову ініціативу щодо врегулювання конфлікту, яку офіційні особи США та Європи називають «пропозицією останнього шансу».