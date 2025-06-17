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- Війна
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Втрати армії РФ станом на 17 червня: Генштаб оновив дані
На полі бою російська армія також активно втрачає техніку.
Станом на ранок 17 червня знищено 1 006 120 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 1 006 120 (+1060) осіб,
танків ‒ 10940 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3) од,
артилерійських систем – 29228 (+20) од,
РСЗВ – 1419 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
літаків – 416 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
крилаті ракети ‒ 3346 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
спеціальна техніка ‒ 3916 (+0).
Нагадаємо, The Washington Post оцінив справжню ціну російського наступу. Так, за даними видання, від початку 2024-го Росія втратила близько 1200 бронемашин, 3200 бойових машин піхоти і 1900 танків. Втрати російської техніки на фронті нині перевищують українські у 2–5 разів.