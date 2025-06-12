Цифри проти риторики: The Washington Post оцінив справжню ціну російського наступу

Які справжні втрати РФ у війни проти України. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Між січнем 2024 та травнем 2025 Росії вдалося захопити менше ніж 1800 квадратних миль нових територій. При цьому людські та технічні втрати Росії є безпрецедентними: за час вторгнення загальні втрати РФ перевищили сумарну кількість загиблих радянських і російських військових у всіх війнах після 1945 року. До кінця літа кількість загиблих і поранених, ймовірно, перевищить мільйон.

Видання The Washington Post оцінило справжню ціну російського наступу.

З початку 2024 року Росія втратила близько 1200 бронемашин, 3200 бойових машин піхоти і 1900 танків. Втрати російської техніки на фронті нині перевищують українські у 2–5 разів.

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Попри ініціативу в наступі, російська армія стикається з добре укріпленими українськими позиціями: мінні поля, траншеї, протитанкові загородження, артилерійські рубежі. Україна також активно використовує FPV-дрони — за даними, саме вони стали основною причиною втрат на полі бою 2024 року. Українська глибока оборона, посилена західною підтримкою, перетворила війну на виснаження, де перевага за тими, хто обороняється.

На цьому тлі російське командування робить ставку не так на воєнну перемогу, як на політичне виснаження Заходу. Зокрема, у Вашингтоні. Москва продовжує наполягати на максималістських умовах у переговорах і водночас демонструє слабкий інтерес до серйозної дипломатії. Але реальність така: за бравадою Кремля ховається вкрай ослаблена армія.

США мають інструменти, щоб змінити динаміку. Зараз Конгрес розглядає двопартійний законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії, включно з вторинними санкціями щодо країн, що допомагають Кремлю обходити обмеження. За оцінками, ці заходи можуть зменшити нафтові доходи РФ на 20%, водночас збільшивши вартість бензину в США лише на 15 центів за галон.

Крім того, Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту військових і цивільних, далекобійна високоточна зброя для ударів по базах і командних пунктах, а також більше боєприпасів для стабілізації всієї лінії фронту.

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Росія не наступає — вона видихається, платячи за кілька метрів землі тисячами життів. Перетворити це на перемогу Путін зможе лише в одному випадку — якщо Вашингтон дозволить йому це зробити.

Раніше генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес розповів, наскільки довго Росія може підтримувати темп масованих атак по Україні та загалом воювати, і що може змусити Москву розпочати справжні переговори про мир.