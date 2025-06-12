ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК ВДЕ сплатив 339,5 млн грн податків за I квартал 2025 року

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК ВДЕ.

«За перший квартал 2025 року компанії ДТЕК ВДЕ спрямували до бюджетів усіх рівнів 339,5 млн грн податків. До державного бюджету було перераховано 332,3 млн грн, а до місцевих бюджетів, де працюють підприємства компанії – 7,2 млн грн», - йдеться в ньому.

Зазначається, що у I кварталі 2025 року сонячні електростанції компанії – Нікопольська, Покровська та Трифонівська – загалом сплатили 195,4 млн грн податків, в т.ч. 2 млн – до місцевих бюджетів. Тилігульська вітрова електростанція за цей період перерахувала 109,4 млн грн, зокрема 0,9 млн грн – до місцевого бюджету.

«Енергетика майбутнього є не лише сталою, а й відповідальною – перед державою, суспільством і кожною громадою, де працюють генеруючі підприємства. Сплата податків – це наш обов’язок і внесок у сильну економіку, розвиток регіонів та відновлення країни. Ми й далі працюватимемо прозоро та в партнерстві з державою», – прокоментував генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Раніше компанія ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова увійшла в «Клуб білого бізнесу» як сумлінний платник податків.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie