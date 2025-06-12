ДТЕК ВДЕ сплатив 339,5 млн грн податків за I квартал 2025 року

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«За перший квартал 2025 року компанії ДТЕК ВДЕ спрямували до бюджетів усіх рівнів 339,5 млн грн податків. До державного бюджету було перераховано 332,3 млн грн, а до місцевих бюджетів, де працюють підприємства компанії – 7,2 млн грн», - йдеться в ньому.

Зазначається, що у I кварталі 2025 року сонячні електростанції компанії – Нікопольська, Покровська та Трифонівська – загалом сплатили 195,4 млн грн податків, в т.ч. 2 млн – до місцевих бюджетів. Тилігульська вітрова електростанція за цей період перерахувала 109,4 млн грн, зокрема 0,9 млн грн – до місцевого бюджету.

«Енергетика майбутнього є не лише сталою, а й відповідальною – перед державою, суспільством і кожною громадою, де працюють генеруючі підприємства. Сплата податків – це наш обов’язок і внесок у сильну економіку, розвиток регіонів та відновлення країни. Ми й далі працюватимемо прозоро та в партнерстві з державою», – прокоментував генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

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Раніше компанія ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова увійшла в «Клуб білого бізнесу» як сумлінний платник податків.