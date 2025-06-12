ДТЭК ВИЭ уплатил 339,5 млн грн налогов за I квартал 2025 года

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"За первый квартал 2025 года компании ДТЭК ВИЭ направили в бюджеты всех уровней 339,5 млн грн налогов. В государственный бюджет было перечислено 332,3 млн грн, а в местные бюджеты, где работают предприятия компании - 7,2 млн грн", - говорится в нем.

В I квартале 2025 года солнечные электростанции компании – Никопольская, Покровская и Трифоновская – в целом уплатили 195,4 млн грн налогов, в т.ч. 2 млн – в местные бюджеты. Тылигульская ветровая электростанция за этот период перечислила 109,4 млн грн, в том числе 0,9 млн грн – в местный бюджет.

«Энергетика будущего является не только устойчивой, но и ответственной – перед государством, обществом и каждой общиной, где работают генерирующие предприятия. Уплата налогов – это наша обязанность и вклад в сильную экономику, развитие регионов и восстановление страны. Мы будем и дальше работать прозрачно и в партнерстве с государством», – прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

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Ранее компания ДТЭК ДИ Рината Ахметова вошла в «Клуб белого бизнеса» как добросовестный налогоплательщик.