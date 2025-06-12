Мужчина получил повестку, не пришел в ТЦК и оформил отсрочку от мобилизации: его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда г. Харькова.

По данным суда, житель Харькова в сентябре 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он держал повестку, однако так и не пришел в ТЦК.

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На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что пришел на работу, где его встретили сотрудники полиции и военные с ТЦК. Мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации.

«Он не поехал в ТЦК, поскольку ему стало плохо, он вызвал скорую и придерживался рекомендации врача. В этот день он сообщил по телефону сотруднику ТЦК о невозможности явки, а на следующий день направил по почте документы в ТЦК. После указанных событий в ТЦК не приходил. В настоящее время у него оформлена отсрочка от мобилизации, поскольку у него имеется мать инвалид 2 группы. Умышленно от мобилизации не уклонялся», — говорится в показаниях мужчины.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним,диакон «Свидетелей Иеговы» получил повестку и отказался от мобилизации

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