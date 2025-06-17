Могут ли США помочь Израилю атаковать Иран: Стармер ответил

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп не намерен напрямую втягивать Америку в войну Израиля против Ирана. По словам Стармера, его разговор с президентом США на саммите G7 убедил его в искреннем стремлении Трампа к миру.

Об этом сообщает The Guardian.

Заявления на саммите G7

Во время брифинга на саммите G7 в Кананаскисе в Канаде Кир Стармер рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом во время ужина лидеров G7. По его словам, именно тогда было подготовлено совместное заявление о необходимости деэскалации напряженности в регионе.

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«Я сидел рядом с Трампом на ужине лидеров G7 в понедельник вечером, на котором было подготовлено заявление, поэтому я не сомневаюсь, насколько был достигнут уровень согласия по словам, произнесенным сразу после этого», — отметил Стармер.

На вопрос журналистов о возможной помощи США в атаке на Иран Стармер категорически ответил, что Трамп никогда этого не говорил.

«Я не думаю, что что-либо сказанное президентом здесь или где-то свидетельствует об этом. Формулировка заявления G7 очень четкая по поводу деэскалации во всем регионе, и, очевидно, включая ситуацию в Газе для прекращения огня. Поэтому я думаю, что это заявление действительно говорит само за себя с точки зрения общей позиции всех, кто был здесь, на саммите G7, и это было согласовано заявление», — сказал британский премьер.

Цели конфликта и прекращение огня

Комментируя высказывание Трампа о нежелании простого прекращения огня между Ираном и Израилем, Стармер объяснил его позицию.

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«Я думаю, он сказал, что хотел выйти за рамки прекращения огня фактически и положить конец конфликту. И я думаю, он прав в этом. Я имею в виду, что прекращение огня — это всегда средство достижения цели», — подчеркнул Стармер.

По его мнению, конечная цель — это деэскалация и возвращение к переговорам по иранской ядерной программе и, безусловно, более широкий вопрос конфликта на Ближнем Востоке, включающий также Сектор Газа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иран назвал условие, при котором готов прекратить удары . По словам главы МИД Ирана, атаки прекратятся, если Израиль остановит свою военную кампанию против Исламской Республики.

Также мы писали, что Израиль под ударом баллистических ракет Ирана: что известно . Тогда Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю, многие из которых были нацелены на гражданские районы, что повлекло за собой серьезные последствия.

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