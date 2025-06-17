У Росії побили дипломатку ЄС: що про це відомо

Прапор ЄС / © unsplash.com

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У Владивостоці наприкінці травня була побита співробітниця представництва ЄС у Росії. Близько 7:00 ранку 26 травня дипломатка вийшла з готелю на прогулянку, коли перед нею зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків. Вони почали погрожувати їй і бити. Після інциденту жінку вивезли з Росії.

Про це повідомляє журнал Spiegel з посиланням на дипломатичні кола Євросоюзу.

Точно невідомо, ким були нападники, проте європейські дипломати підозрюють, що це були співробітники ФСБ. 17 червня у Москві відбулася нарада представників різних країн ЄС для обговорення цього інциденту.

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Ім’я дипломатки не розголошується, відомо лише, що вона громадянка Румунії. Її супроводжував колега з Франції. Вони мали намір відвідати консульства країн ЄС у Владивостоці.

Представниця ЄС Анітта Гіппер у коментарі для Spiegel просто відповіла, що вони засуджують будь-яке насильство проти дипломатів ЄС: «Ми викликали представника Росії в Бельгії для роз’яснень». Безпека персоналу має першочергове значення, і «ми продовжуватимемо переглядати захист нашого дипломатичного персоналу».

Нагадаємо, Єврокомісія зробила офіційну пропозицію про повне зупинення імпорту газу та нафти з Росії до кінця 2027 року.

Згідно з офіційною пропозицією нові контракти на імпорт російського газу підпадуть під заборону від 1 січня 2026 року.

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