Чи подорожчає газ для українців через удари Ізраїлю по Ірану

Ціни на газ / © УНІАН

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Атаки Ізраїлю на газову інфраструктуру Ірану загрожують збільшенням вартості газу в Європі, що може відобразитися й на українських споживачах.

Таку думку висловив ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у соцмережі Facebook.

Коболєв зазначив, що іранський газ, який постачався до Туреччини, а згодом перепродавався до ЄС, зараз перебуває під загрозою зупинки. Туреччина не зможе компенсувати цей дефіцит російським газом, оскільки існуючі газогони вже завантажені майже повністю. Через це Туреччина буде змушена або скоротити постачання газу в Європу, або збільшити використання більш дорогого зрідженого природного газу (LNG), що підвищить вартість енергоносія на континенті.

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«Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати долю більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори. А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран», — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські постачальники газу оприлюднили ціни на початок літа.