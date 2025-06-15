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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Подорожает ли газ для украинцев из-за ударов Израиля по Ирану

События на Ближнем Востоке могут отразиться на ценах в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Цены на газ

Цены на газ / © УНІАН

Атаки Израиля на газовую инфраструктуру Ирана грозят увеличением стоимости газа в Европе, что может отразиться и на украинских потребителях.

Такое мнение высказал экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в соцсети Facebook.

Коболев отметил, что иранский газ, который поставлялся в Турцию, а впоследствии перепродавался в ЕС, сейчас находится под угрозой остановки. Турция не сможет компенсировать этот дефицит российским газом, поскольку существующие газопроводы уже загружены почти полностью. Из-за этого Турция будет вынуждена либо сократить поставки газа в Европу, либо увеличить использование более дорогого сжиженного природного газа (LNG), что повысит стоимость энергоносителя на континенте.

«Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это толкнет цены в ЕС вверх. А если Израиль продолжит валить по иранскому газовому сектору и дальше, то часть российского газа может быть перенаправлена и в Иран», — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские поставщики газа обнародовали цены на начало лета

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