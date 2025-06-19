В ТЦК на Львовщине внезапно умер мужчина — военкомат отреагировал

В ТЦК скончался мужчина / © Freepik

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В Стрыйском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки скончался 50-летний военнообязанный, которого в помещение ТЦК доставила полиция.

Об этом сообщили на Facebook-странице Львовского областного ТЦК и СП.

По информации источника, 17 июня, около 22:30, в Стрыйский ТЦК мужчину «пригласила» полиция.

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«В помещение Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полицией был приглашен военнообязанный Науменко Алексей Анатольевич 1975 года рождения», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что у него отсутствовал военно-учетный документ.

«Установлено, что после введения военного положения мужчина ни разу не появлялся в РТЦК и СП. Какие-либо сведения о прохождении ВЛК гражданина Науменко отсутствовали. Соответственно, гражданин совершил правонарушение согласно ст. 210-1 КУоАП», — заявили в ТЦК.

Через некоторое время, около 00:55, 18 июня, мужчина пожаловался на жгучую боль в области сердца.

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«Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь. Карета скорой прибыла через 12 минут в 01:07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии», — рассказали в ТЦК.

Как заявили там, медики пытались реанимировать мужчину, однако, к сожалению, эти меры не принесли результатов.

Причина смерти будет установлена при проведении экспертизы судебно-медицинским экспертом при вскрытии тела. По предварительной версии врачей, у мужчины произошел инфаркт.

«Следовательно-оперативная группа Стрыйского РУП ГУМВД при осмотре тела гражданина Науменко внешних телесных повреждений не обнаружилась. По данному факту назначено служебное расследование.

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Напомним, ранее речь шла о том, что посреди дня сотрудники ТЦК задержали мужчину в Ровенской области. Он самостоятельно воспитывает двоих маленьких детей после смерти жены.

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