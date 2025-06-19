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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2 хв

У ТЦК на Львівщині раптово помер чоловік — військкомат відреагував

За попередньою версією лікарів, причиною смерті чоловіка став інфаркт.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У ТЦК на Львівщині раптово помер чоловік — військкомат відреагував

В ТЦК помер чоловік / © Freepik

У Стрийському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 50-річний військовозобов’язаний, якого до приміщення ТЦК доставила поліція.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського обласного ТЦК та СП.

За інформацією джерела, 17 червня, близько 22:30, до Стрийського ТЦК чоловіка «запросила» поліція.

«До приміщення Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцією був запрошений військовозобов’язаний Науменко Олексій Анатолійович 1975 року народження», — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що у нього був відсутній військово-обліковий документ.

«Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП. Будь які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно ст. 210-1 КУпАП», — заявили в ТЦК.

За деякий час, близько 00:55, 18 червня, чоловік поскаржився на пекучий біль в області серця.

«Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу. Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані», — розповіли в ТЦК.

Як заявили там, медики намагалися реанімувати чоловіка, проте, на жаль, ці заходи не дали результатів.

Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. За попередньою версією лікарів, у чоловіка стався інфаркт.

«Слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла громадянина Науменка зовнішніх тілесних ушкоджень не виявила. Решта обставин з’ясовуються. По даному факту призначено службове розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного», — йдеться у повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що посеред дня співробітники ТЦК затримали чоловіка на Рівненщині. Він самотужки виховує двох малих дітей після смерті дружини.

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