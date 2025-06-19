Путин имитирует готовность к миру, чтобы Трамп блокировал санкции – Портников

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин продолжает публично заявлять о готовности к мирным переговорам, однако за этими словами стоит четкая политическая тактика — создать условия для Дональда Трампа, чтобы он мог останавливать новые санкции против РФ.

Об этом заявил публицист Виталий Портников на своем YouTube канале.

"Путин говорит, что желает, что эта война завершилась как можно быстрее и не исключает этого завершения мирным путем. Однако очевидно, что все эти заявления рассчитаны, прежде всего, на американского президента Дональда Трампа", - отметил Портников.

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Он напомнил, что Путин даже согласился с утверждением, что войны не было бы, будь Трамп президентом США, однако не объяснил, почему именно. Такая риторика, по мнению обозревателя, это часть более широкой стратегии: имитация диалога с целью затягивания времени, продолжения террора против мирного населения Украины и оккупации новых территорий.

"Таким образом, можно констатировать, что Путин и дальше будет придерживаться своей тактики, связанной с затягиванием времени на имитирование переговорного процесса и с намерением продолжать террор против мирного украинского населения и оккупацию новых украинских территорий", - подчеркнул Портников.

По его мнению, Путин стремится к тому, чтобы Трамп не противостоял российской агрессии, а фактически способствовал реализации кремлевского сценария.

Обозреватель также подверг сомнению намерения Трампа разрушить союз России и Китая из-за уступок Путину:

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"Не знаю, насколько это вообще нужно Трампу, и как быстро американский президент распрощается со своей иллюзией… На этой путинской прессконференции было совершенно очевидно, что этот союз в главе самого российского президента уже приобретает цивилизационных корней".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что надеется, что Соединенные Штаты Америки озвучат о новых санкциях против России.