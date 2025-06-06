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Главная цель Путина в войне: Politico нашло ответ, почему не будет быстрого мира в Украине
Российский диктатор грезит захватом Украины. Президенту США Дональду Трампу все еще пытаются объяснить, почему Путин вцепился в Украину.
Президент РФ Владимир Путин просто не мыслит России и себя без Украины — и задача международного сообщества не убедить диктатора не воевать, а сделать Украину максимально недостижимой для него. И это то, чего Дональд Трамп до сих пор не осознает.
Об этом пишет издание Politico.
«Вера Кремля, что Украина должна принадлежать России, ― это что-то теологически. Что может быть достаточной причиной для российского диктатора оставить свои намерения в отношении Украины? Это сложно измерить — здесь речь идет о психологии одного человека», — считает Эдди Фишман, бывший работник американского Госдепа, занимавшийся темой санкций против России.
Путину известен концепт TACO (Trump Always Chickens Out) — то есть Трамп постоянно дает заднюю с первичными суровыми мерами. Такое было его поведение как бизнесмена, теперь это можно наблюдать в теме пошлин относительно товаров из других стран.
«Первоначальные высокие ставки пошлин пока нигде не применяются. Поэтому россияне надеются, что Трамп может произносить многие угрозы и даже вводить какие-то жесткие меры — но, в конце концов, изменения будут незначительными.
Напомним, 4 июня Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Об этом американский президент сообщил в своей соцсети Truth Social. Примечательно, что этот скандальный пост он потом удалил, а затем вернул.
По словам Трампа, звонок длился около часа и пятнадцати минут.
«Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты на аэродромах, а также другие атаки, происходящие с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не такой, что приведет к немедленному миру», — написал Трамп.
Он также отметил, что Путин сказал ему, что будет «вынужден ответить» на украинские атаки на аэродромы в России.
Позже телефонный разговор прокомментировали и в Кремле.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, президент РФ поделился с Трампом по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.
Он отметил, что «Украина пыталась сорвать переговоры в Стамбуле, совершив атаки по гражданским целям и мирному населению», но Россия «не подверглась провокациям Киева», и второй раунд переговоров состоялся.
Через несколько часов Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа и Путина.
Он намекнул, что если сильные лидеры не останавливают Путина, они разделяют с ним ответственность.