Искали спасения в Израиле: подробности гибели 7-летней Насти из Одессы и ее семьи

7-летняя Настя Борик / © timesofisrael.com

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В Израиле во время ракетного удара Ирана погибла 7-летняя Настя Борик, которая вместе с семьей, сбежала от войны в Украине, чтобы получить жизненно необходимое лечение от лейкемии в Израиле.

Об этом пишет Times of Israel.

Настя Борик, ее бабушка и двое маленьких двоюродных братьев погибли в результате иранской бомбардировки жилого дома Бат-Ям в Тель-Авиве в воскресенье. Ее мать, 30-летняя Мария, до сих пор считается пропавшей без вести, сообщают израильские медиа.

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Настя Борик приехала из Одессы в Израиль в 2022 году с матерью, бабушкой и двумя двоюродными братьями, 9-летним Константином и 13-летним Ильей, чтобы получить жизненно необходимое лечение от лейкемии. Отец девочки, Артем, защищает Украину на фронте в войне против России.

Хотя лечение, которое получала Настя, сначала помогало, впоследствии у нее произошел рецидив, и трансплантация костного мозга не смогла успешно остановить болезнь, говорится в сообщении.

Газета Haaretz сообщила, что из-за болезни и лечения, которое получила Настя, ей стало трудно ходить, и она вынуждена передвигаться в коляске.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что находится в тесном контакте с израильской полицией и другими ведомствами для завершения процесса идентификации и организации репатриации тел погибших.

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Напомним, Татьяна Куракова, которая спаслась от российского вторжения в 2022 году, потеряла свой новый дом в Израиле — он был разрушен в результате иранской атаки на Бат-Ям.