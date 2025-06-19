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Искали спасения в Израиле: подробности гибели 7-летней Насти из Одессы и ее семьи
Израильские медиа рассказали подробности гибели 7-летней Насти и ее семьи.
В Израиле во время ракетного удара Ирана погибла 7-летняя Настя Борик, которая вместе с семьей, сбежала от войны в Украине, чтобы получить жизненно необходимое лечение от лейкемии в Израиле.
Об этом пишет Times of Israel.
Настя Борик, ее бабушка и двое маленьких двоюродных братьев погибли в результате иранской бомбардировки жилого дома Бат-Ям в Тель-Авиве в воскресенье. Ее мать, 30-летняя Мария, до сих пор считается пропавшей без вести, сообщают израильские медиа.
Настя Борик приехала из Одессы в Израиль в 2022 году с матерью, бабушкой и двумя двоюродными братьями, 9-летним Константином и 13-летним Ильей, чтобы получить жизненно необходимое лечение от лейкемии. Отец девочки, Артем, защищает Украину на фронте в войне против России.
Хотя лечение, которое получала Настя, сначала помогало, впоследствии у нее произошел рецидив, и трансплантация костного мозга не смогла успешно остановить болезнь, говорится в сообщении.
Газета Haaretz сообщила, что из-за болезни и лечения, которое получила Настя, ей стало трудно ходить, и она вынуждена передвигаться в коляске.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что находится в тесном контакте с израильской полицией и другими ведомствами для завершения процесса идентификации и организации репатриации тел погибших.
Напомним, Татьяна Куракова, которая спаслась от российского вторжения в 2022 году, потеряла свой новый дом в Израиле — он был разрушен в результате иранской атаки на Бат-Ям.