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Дроны атаковали Оренбург в России: видео "прилетов"
Целью атаки на Оренбург может быть база ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России.
В России неизвестные беспилотники 19 июня атаковали город Оренбург. Очевидцы сняли на видео, вероятно, момент попадания одного из дронов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Жителя Оренбурга сняли на видео и выложили в Сеть звуки воздушной тревоги в городе, стрельбы — вероятно это россияне пытались сбивать беспилотники. На одном из роликов виден яркий взрыв, который может указывать на попадание дрона. На кадрах видно, как напуганные люди разбегаются в разные стороны.
В местном аэропорту временно ограничили полеты, а региональные СМИ сообщают об отмене ряда массовых мероприятий.
Как предполагается в пабликах, целью атаки может быть база ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России.
В российских соцсетях также распространяются слухи, будто в Оренбург вошли диверсионно-разведывательные группы, и россияне советуют друг другу запастись водой и приготовить свечи.
Заметим, Оренбургская область расположена более чем в 1000 км от Украины.
Напомним, в ночь на 19 июня дроны ударили по Волгограду в России. Местные жители сняли на видео пожар в районе аэродрома.
К слову, накануне агенты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали промышленную подстанцию в Калининграде. Были обесточены объекты российского ВПК и вражеской армии.