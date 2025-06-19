Дроны атаковали Оренбург в России: видео "прилетов"

Атака дронами на Россию / © ТСН.ua

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В России неизвестные беспилотники 19 июня атаковали город Оренбург. Очевидцы сняли на видео, вероятно, момент попадания одного из дронов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Жителя Оренбурга сняли на видео и выложили в Сеть звуки воздушной тревоги в городе, стрельбы — вероятно это россияне пытались сбивать беспилотники. На одном из роликов виден яркий взрыв, который может указывать на попадание дрона. На кадрах видно, как напуганные люди разбегаются в разные стороны.

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В местном аэропорту временно ограничили полеты, а региональные СМИ сообщают об отмене ряда массовых мероприятий.

Как предполагается в пабликах, целью атаки может быть база ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России.

В российских соцсетях также распространяются слухи, будто в Оренбург вошли диверсионно-разведывательные группы, и россияне советуют друг другу запастись водой и приготовить свечи.

Заметим, Оренбургская область расположена более чем в 1000 км от Украины.

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Дата публикации 16:40, 19.06.25 Количество просмотров 39 Атаку дронами на Оренбург сняли на видео

Напомним, в ночь на 19 июня дроны ударили по Волгограду в России. Местные жители сняли на видео пожар в районе аэродрома.

К слову, накануне агенты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали промышленную подстанцию в Калининграде. Были обесточены объекты российского ВПК и вражеской армии.