Дрони атакували Оренбург у Росії: відео "прильотів"

Атака дронами на Росію / © ТСН.ua

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У Росії невідомі безпілотники 19 червня атакували місто Оренбург. Очевидці зняли на відео, ймовірно, момент влучання одного з дронів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителя Оренбурга зняли на відео та виклали в Мережу звуки повітряної тривоги в місті, стрілянини — ймовірно це росіяни намагалися збивати безпілотники. На одному з роликів видно яскравий вибух, який може вказувати на влучання дрона. На кадрах видно, як налякані люди розбігаються у різні боки.

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У місцевому аеропорту тимчасово обмежили польоти, а регіональні ЗМІ повідомляють про скасування низки масових заходів.

Як припускається у пабліках, ціллю атаки може бути база ракетних військ стратегічного призначення Збройних сил Росії.

У російських соцмережах також поширюються чутки, начебто до Оренбурга увійшли диверсійно-розвідувальні групи, і росіяни радять один одному запастися водою та приготувати свічки.

Зауважимо, Оренбурзька область розташована більш ніж за 1000 км від України.

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Дата публікації 16:40, 19.06.25 Кількість переглядів 42 Атаку дронами на Оренбург зняли на відео

Нагадаємо, у ніч проти 19 червня дрони вдарили по Волгограду у Росії. Місцеві жителі зняли на відео пожежу у районі аеродрому.

До слова, напередодні агенти Головного управління розвідки Міноборони України атакували промислову підстанцію у Калінінграді. Були знеструмлені об’єкти російського ВПК та ворожої армії.