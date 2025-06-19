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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
413
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"Папа, я беременна!": Умеров показал щемящие кадры обмена пленными

Продолжается работа по возвращению украинцев из плену РФ в рамках договоренностей в Стамбуле.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обмен пленными 19 июня

Обмен пленными 19 июня / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня, 19 июня, состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись тяжело раненые и тяжело больные.

Об этом написал руководитель Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Как отметил Умеров, все они нуждаются в медицинской помощи и реабилитации, которая будет им безотлагательно предоставлена в профильных медицинских учреждениях.

"Помним о каждом и заберем каждого", - подчеркнул руководитель Минобороны.

Напомним, Украина 19 июня вернула группу своих граждан из плена РФ . В рамках нового этапа большого обмена домой вернулись тяжелобольные и раненые военнослужащие.

Как сообщил глава Игорь МВД Клименко, среди уволенных — военнослужащие сержантского и рядового состава. Это пограничники и нацгвардейцы, мужественно держащие оборону на четырех разных направлениях. Большинство из них попали в плен еще в 2022 году, один защитник – в 2024-м. Для этих воинов, переживших сложные испытания, теперь начинается новый этап: реабилитация, лечение и восстановление.

По словам омбудсмана Дмитрия Лубинца, домой возвращаются защитники ВСУ, в частности, воины ТрО, морской пехоты, десантно-штурмовых и мотопехотных подразделений, а также НГУ, ГПСУ. событием стало возвращение воина, который сегодня отмечает свой 45-й день рождения.

Дата публикации
Количество просмотров
413
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